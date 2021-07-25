Умер звезда фильмов "Гладиатор" и "Храброе сердце"

Звезда фильмов "Гладиатор" и "Храброе сердце" Майк Митчелл скончался 23 июля в возрасте 65 лет. Причиной смерти актера стал сердечный приступ. Он ушел из жизни во время отдыха в Турции, сообщает 24 Канал.

О смерти актера сообщил его представитель. Митчелл отдыхал на своей лодке в Турции, где и произошел трагический случай.

"Было очень трудно поверить в это. Внезапная смерть международного актера, честного человека, настоящего друга, глубоко расстроила нас" , – сказал менеджер Митчелла.

Известно, что мужчина с 2006 года страдал периодическими сердечными приступами. Они мучили его 15 лет и стали причиной смерти.

Пока неизвестно, где и когда состоится прощание с актером.

Майк Митчелл / Фото из открытых источников

Что известно о Майке Митчелле

До начала актерской карьеры Митчелл занимался реслингом. В 1994 году его называли самым сильным человеком Великобритании. В 2010 году Майк получил премию "Живая легенда" за заслуги в этом виде спорта.

За время работы в киноиндустрии актер успел поработать со многими известными коллегами. Одним из самых популярных фильмов, в котором его можно было увидеть, стала лента "Гладиатор".

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