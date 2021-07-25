Украинские богатыри установили очередной рекорд (видео)

Книга Рекордов Украины пополнилась еще одним выдающимся достижением – восемь украинских богатырей сдвинули с места груженый карьерный самосвал Caterpillar 789C, сообщает Автоцентр.

23 июля был установлен новый рекорд Украины в категории «Спорт, спец. подготовка» – групповая тяга в упряжке за собой самосвала Caterpillar (трек-пул), суммарной массой 293 000 кг на максимальное расстояние за минимальное время.

Рекорд был зафиксирован на территории Северного горно-обогатительного комбината (СевГОК) в Кривом Роге. Команда из восьми украинских спортсменов (Сергей Конюшок, Александр Лашин, Сергей Пономарев, Виталий Герасимов, Виталий Сирманов, Денис Дубровский, Виталий Бондаренко и Богдан Ксенчук) протянули самосвал Caterpillar 789C общим весом 293 т (150 т + 143 т) на дистанции 44 см менее чем за минуту – 53,78 с.

Об этом на своей страничке в Фейсбук написал сильнейший человек планеты Василий Вирастюк, добавив: «По ощущениям это было очень тяжело, и я хоть не тянул, но голос сорвал (по-моему)».

Дипломом Книга Рекордов Украины был награжден организатор рекорда – ООО «Цеппелин Украина».

Отметим, что карьерный самосвал Caterpillar 789C имеет грузоподъемность до 177 т. Махина впечатляет своими размерами: имеет длину 12 177 мм, ширину 6926 мм и высоту 6150 мм. Здесь установлен кузов объемом ни много ни мало 106 кубометров. Самосвал оснащается 16-цилиндровым 69-литровым турбодизелем Сat 3516B EQI мощностью 1900 л.с. и 6-ступенчатой коробкой передач. Максимальная скорость гиганта достигает 52,6 км/ч.