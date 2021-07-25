В Одесской области продуктовый магазин забросали "коктейлями Молотова"
Продуктовый магазин пытались сжечь вчера ночью на улице 25-го Августа в Болграде Одесской области, сообщает Думская.
Так, злоумышленники забросали стеклянными бутылками с зажигательной смесью стену частного магазина "Продукты" и ворота близлежащего дома, где проживает владелица торговой точки.
Возгорание на площади 2 квадратных метра потушили местные жители, не дожидаясь пожарных.
Прибывшие на место полицейские обнаружили на месте пластиковую бутылку с горючей смесью. С места происшествия изъяты записи с камеры видеонаблюдения. Дело внесено в реестр по статье 194 ч.2 - Умышленное уничтожение или повреждение имущества.