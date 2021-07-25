Казахстан может помочь Таджикистану в ситуации на границе с Афганистаном

Главы оборонных ведомств Казахстана Нурлан Ермекбаев и Таджикистана Шерали Мирзо обсудили в телефонном разговоре вопросы оказания Казахстаном помощи Таджикистану для противостояния имеющимся рискам и вызовам, имеющимся на таджикско-афганской границе, сообщает Интерфакс-Украина.

"В ходе телефонного разговора министр обороны Республики Казахстан генерал-лейтенант Нурлан Ермекбаев и министр обороны Республики Таджикистан генерал-полковник Шерали Мирзо обсудили ситуацию в районе таджикско-афганской границы и вопросы оказания Казахстаном помощи Таджикистану для противостояния имеющимся рискам и вызовам" , - сообщила пресс-служба Минобороны Казахстана в воскресенье.

Ситуация на границе между Таджикистаном и Афганистаном обострилась после вывода американских войск из последнего. В Душанбе ранее попросили помощи у ОДКБ. Тем временем, движение "Талибан" заявляло о контроле 80% границы с Таджикистаном.