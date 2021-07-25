Украинский онлайн-бизнес увеличил доходы в 1,5 раза

Развитие мировой e-commerce положительно отразилось на доходах украинских продавцов, сообщает UBR.

За два года – с первого квартала 2019-го по первый квартал 2021-го – украинские онлайн-продавцы, зарабатывающие на международных торговых площадках, увеличили свой средний доход почти в 1,5 раза, или на 49%. Количество "селлеров" выросло на 14%, а общие зачисления в Украину – на 69%. Об этом свидетельствуют данные платежной платформы Payoneer.

Примечательно, что треть от общих денежных поступлений концентрируется в столице. В общем больше половины всех зачислений украинским продавцам, или 53%, поступают в пять крупных городов: в Одессу – 7% денег, по 6% – в Днепр и Харьков, и только 3% – во Львов.

За два года средний заработок больше всего вырос в таких областных центрах:

Днепр – на 72%;

Киев – на 70%;

Львов – на 56%;

Одесса – на 46%;

Харьков – на 5%.

При этом за январь-март 2021 года самый высокий средний доход получили онлайн-продавцы из Одессы.

"Среди украинцев, зарабатывающих на международных рынках, в 1 квартале 2021 года онлайн-продавцы получили наибольший средний доход – $10 405. Если еще 20 лет назад для небольших локальных производителей экспорт был скорее испытанием, то теперь благодаря онлайн-торговле для них открыт весь мир" ,– говорит генеральный менеджер Payoneer в Украине Игорь Ковалев.

Успешные онлайн-продажи обеспечивают Украине валютную выручку, новые рабочие места и улучшение общего имиджа.

Напомним, что в Украине увеличилось количество регулярных онлайн-покупателей. В интернете украинцы в основном заказывают электронику, одежду и детские товары.