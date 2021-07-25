В одной из областей уровень госпитализации из-за COVID-19 достиг 80%
В Украине обновили информацию о ситуации с коронавирусом в регионах. В Херсонской области уровень госпитализации из-за COVID достиг 80%, сообщает РБК-Украина.
Об этом свидетельствуют данные карты Минздрава.
В Херсонской области два дня подряд превышает уровень госпитализаций. В прошлый раз было 69,8%, а на этот раз - 80%.
В Луганской области, в которой вчера также превышало норму госпитализаций, ситуация улучшилась и сегодня уже 41,8%.
Автор: Анастасия Рокитна