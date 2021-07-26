Астрологи назвали знаки Зодиака, которые в гневе способны даже убить

Астрологи составили рейтинг знаков Зодиака, которые не умеют контролировать себя в состоянии гнева. Поэтому чаще всего их агрессивное поведение приводит к ужасным последствиям, сообщает УНИАН.

Овен

На самом еле это очень дружелюбные люди, которые всегда готовы прийти на помощь. Но между вами может стать одна нелепая фраза, которая способна вывести Овна из себя. И тогда пощады не ждите. В состоянии агрессии они могут даже убить. Чаще всего близкие люди от них уходят, так как бояться за свою жизнь.

Скорпион

Скорпионы похожи на оголенный нерв, который может взорваться от любой мелочи. Они долго вынашивают план мести, что для окружающих может иметь ужасные последствия. Более того, они очень злопамятны и готовы на любую подлость, даже если вы случайно задели их чувства.

Рак

Раки долго копят в себе обиды. Им сложно отпускать прошлое и жить счастливо. Наихудшее в отношениях с ними то, что вы в любой момент можете попасть ему под горячую руку. И тогда он спустит на вас всех собак. Остерегайтесь такого поведения Раков!