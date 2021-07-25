США выделяют Украине $750 млн в год – Кент

Власти США выделяют на поддержку Украины около 750 млн долларов в год. При этом Киев поддерживают представители обеих ведущих партий - и демократы, и республиканцы, сообщает Радио Свобода.

Об этом заявил временный поверенный в делах США в Украине, заместитель помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Джордж Кент.

"Я думаю, что у нас (в США - ред.) очень надежный фундамент поддержки. Ежегодно наш Конгресс выделяет средства для поддержки Украины в различных отраслях - до 750 млн (долларов США - ред.) в год. Видимо, есть четыре, максимум пять других стран, которые получают такую поддержку от нас ежегодно. И это не зависит от того, кто сидит в Белом доме. И демократы, и республиканцы вместе поддерживают Украину. И я думаю, что это не зависит от администрации, правительства , которые работают с Украиной" , - сказал он.