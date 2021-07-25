В Полтавской области поезд сбил насмерть пенсионера

Правоохранители Полтавской области устанавливаею обстоятельства смерти мужчины на железнодорожных путях, сообщает Корреспондент.

Указано, что около 2:00 ночи поступила информация от дежурного железнодорожной станции Лещиновка о том, что в селе Жирки поезд смертельно травмировал мужчину.

На место происшествия сразу выехала следственно-оперативная группа. Предварительно установлено, что погибшим является местный житель, 1939 года рождения.

По данному факту сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам статьи о нарушении правил безопасности движения железнодорожного транспорта, если они повлекли гибель людей (ч.3 ст.276 УК Украины). Обстоятельства и причины смерти мужчины устанавливаются.