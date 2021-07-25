BMW вынужден останавливать работу заводов

Из-за недостатка полупроводниковых микрочипов автопроизводитель BMW приостанавливает работу завода в Регенсбурге. Ранее по этим же причинам четыре дня не работал завод в Лейпциге, сообщает DW.

Еще один завод немецкого автопроизводителя BMW вынужден приостановить свою работу. На следующей неделе завод компании в городе Регенсбург временно не работает из-за недостатка полупроводниковых микрочипов, сообщила пресс-секретарь BMW отраслевому изданию Automobilwoche 23 июля.

В течение всей недели работа завода будет полностью остановлена. После этого на заводе BMW в Регенсбурге начнется летняя пауза в работе, которая продлится еще одну неделю.

Ранее на этой неделе четыре дня вынужденно не работал завод автопроизводителя в Лейпциге. А на следующей неделе завод также будет закрыто через летнюю паузу.

Ранее BMW сообщал о проблемах с производством из-за недостатка полупроводниковых чипов. Кроме заводов в Лейпциге и Регенсбурге, дефицит этих материалов наблюдается также на заводах BMW в Дингольфинге, в английском Оксфорде, а также на заводах Magna Steyr в Австрии и VDL Nedcar в Нидерландах, которые производят автомобили BMW на условиях подряда.