В Минздраве рассказали о возможном смягчении карантина для вакцинированных
Главный санитарный врач Игорь Кузин рассказал, что Кабмин рассматривает возможность частичного смягчения карантина для граждан, прошедших полный курс вакцинации.
Об этом он рассказал в интервью "Апострофу".
По его словам, для этого будут использовать внутренний COVID-сертификат, который также доступен в приложении "Дія".
"Среди различных опций, в том числе, рассматривается возможность разрешить работать предприятиям с вакцинированными сотрудниками, которые будут посещать привиты против COVID-19 клиенты. И это поможет нам уменьшить нагрузку на экономику, не подвергая риску граждан", - заявил Кузин.