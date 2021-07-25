В Минздраве рассказали о возможном смягчении карантина для вакцинированных

Главный санитарный врач Игорь Кузин рассказал, что Кабмин рассматривает возможность частичного смягчения карантина для граждан, прошедших полный курс вакцинации.

Об этом он рассказал в интервью "Апострофу"﻿.

По его словам, для этого будут использовать внутренний COVID-сертификат, который также доступен в приложении "Дія".