Сколько выходных будет на День Независимости
Август подарит украинцам самые длинные выходные на празднование Дня Независимости страны в 2021 году, сообщает Сегодня.
Выходные на День Независимости Украины
Последний летний месяц богат народными, церковными и государственными праздниками, самый главный из которых – День независимости Украины. Это официальный государственный выходной.
Он ежегодно отмечается 24 августа, начиная с 1991 года, и нынешним летом мы будем праздновать 30-летний юбилей независимости нашей страны.
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Сколько выходных на День Независимости Украины-2021
В 2021 году 24 августа выпадает на вторник. Тем не менее, у нас будет не один, а сразу четыре выходных дня.
Дело в том, что украинское правительство рекомендовало перенос рабочего дня: с понедельника, 23 августа, на субботу, 28 августа.
Таким образом, благодаря переносу одного рабочего дня, украинцы в 2021 году по случаю празднования Дня Независимости получат пролонгированные выходные четыре дня подряд – с субботы, 21 августа, по вторник, 24-е число.