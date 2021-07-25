Олимпиада-2020: медальный зачет после второго дня

На Олимпиаде в Токио завершился второй соревновательный день, сообщает УНИАН.

Во второй день Олимпийских игр было разыграно 18 комплектов наград, а украинцы участвовали в шести из них.

Лидером медального зачета продолжает быть сборная Китая, имеющая в своем активе 11 медалей, из которых 6 золотых.

В Украины после второго дня копилка тоже пополнилась. Кроме Дарьи Белодед также бронзовую награду завоевал Игорь Рейзлин в мужской шпаге.

Медальный зачет Олимпиады 25 июля

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