Олимпиада-2020: медальный зачет после второго дня
На Олимпиаде в Токио завершился второй соревновательный день, сообщает УНИАН.
Во второй день Олимпийских игр было разыграно 18 комплектов наград, а украинцы участвовали в шести из них.
Лидером медального зачета продолжает быть сборная Китая, имеющая в своем активе 11 медалей, из которых 6 золотых.
В Украины после второго дня копилка тоже пополнилась. Кроме Дарьи Белодед также бронзовую награду завоевал Игорь Рейзлин в мужской шпаге.
Медальный зачет Олимпиады 25 июля
Олимпиада-2020: главное
- Церемония открытия Игр в Токио состоялась 23 июля. Олимпиада пройдет до 8 августа. Параолимпийские игры стартуют на месяц позже - 24 августа.
- Игры были перенесены на 2021 год из-за коронавируса, но сохранили название "Олимпиада-2020".
- Согласно опросам, большинство японцев выступало против проведения игр в 2021 году. Протесты проходили даже во время церемонии открытия Игр. Однако в МОК заявили, что считают невозможной отмену Олимпиады этого года.
- На Олимпийских играх будет разыграно 339 комплектов медалей в 33 видах спорта.
- В Токио призеры сами надевают медали себе на шею.