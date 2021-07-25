Будут ли в Украине делать третью прививку от COVID

Главный санитарный врач Украины Игорь Кузин заявил, что сейчас продолжается изучение продолжительности иммунитета от COVID после вакцинации. Поэтому Министерство здравоохранения ожидает предварительные результаты, чтобы определиться со стратегией ревакцинации, сообщает РБК-Украина.

"Изучение продолжительности этого иммунитета продолжается. Когда мы получим хотя бы предварительные результаты от стран, которые начали использовать бустерные дозы, то сможем выработать ту или иную стратегию ревакцинации" , - заявил Кузин.

Он добавил, что на данный момент нет общего видения того, какой алгоритм ревакцинации необходимо выбрать на последующие периоды.

"Правительства некоторых стран рассматривают, и уже на серьезном уровне принимают решение о введении "бустерной дозы". Что это такое? Человек получил две дозы стандартного прививки и через полгода-год получает еще одну дополнительную - усиливающую" , - подчеркнул главный санврач.

Кузин отметил, что по данным исследований, "бустерная доза" позволяет получить более длительный иммунную защиту и ответ.