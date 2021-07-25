Завтра заработают камеры фиксации нарушений ПДД: регионы
С 12:00 часов понедельника, 26 июля, на автомобильных дорогах в Житомирской, Кировоградской областях, в Кропивницком и Харькове заработают камеры автоматической фиксации нарушений ПДД, сообщает Страна.ua.
Об этом пишет пресс-служба МВД Украины.
Сообщается, что указанные ниже места расположения камер автофиксации были выбраны из-за большого количества выявленных на них нарушений скоростного режима, которые приводили к аварийным ситуациям и ДТП с тяжелыми последствиями.
В Кировоградской области камеры будут работать на 248 км+169 автодороги М-05 в направлении Одессы, где действует ограничение максимальной скорости 110 км/ч, а также на 253 км+462 автодороги М-05 в направлении Киева (ограничение - 110 км/ч).
В Житомирской области камеры заработают на:
- 94 км+461 автодороги М-06 в направлении Киева;
- 94 км+686 автодороги М-06 в направлении Житомира;
- на 97 км+297 автодороги М-06 в направлении Киева;
- на 97 км+627 автодороги М-06 в направлении Житомира (ограничение скорости на всех участках - 110 км/ч)
- на 158 км+305 (с. Березовка, Житомирского р-на) автодороги М-06 в направлении г. Ровно (ограничение скорости 50 км/ч).
В Кропивницком камеры будут работать на:
- ул. Яновского, 65, в направлении ул. Ушакова (ограничение скорости 50 км/ч),
- ул. Холодноярская, 196, в направлении ул. Короленко (ограничение скорости 50 км/ч),
- ул. Полтавская, 40, в направлении ул. Дружбы Народов (ограничение скорости 50 км/ч).
В Харькове камеры заработают на просп. Московский, 118, в направлении ул. Соича (ограничение скорости 50 км/ч).
В МВД уточняют, что Кропивницкий и Харьков будут вторым и третьим областными центрами после Киева, в которых заработают камеры автофиксации.
Напомним, что с начала 2021 года в Кировоградской области смертность втрое превысила рождаемость.