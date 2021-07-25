В трех регионах Испании бушуют пожары

В Испании вспыхнуло несколько крупных лесных пожаров. В частности, возгорания выявили в автономных сообществах Андалусия, Кастилия-Ла-Манча и Каталония, сообщает РБК-Украина.

Об этом пишет El Pais﻿.

Лесной пожар, начавшийся в субботу в коммуне Санта-Колома-де-Керальт уже выжег 1 228 гектаров, из которых 1 052 гектара приходятся на барселонскую коммуну Беллпрат.

Аварийные бригады работают над тушением нескольких пожаров, объявленных в трех населенных пунктах в провинции Таррагона.

Actualització 14.39 h: L'incendi a la Conca de Barberà i l'Anoia afecta 1.228 hectàrees. Al migdia s'ha desallotjat el centre d'acollida d'infants i joves Mas Amigó, a Santa Margarida de Montbui, i un grup de colònies a La Censada, a la mateixa població.pic.twitter.com/mRIngtXnUt — Sergi Maraña (@SergiMaranya) July 25, 2021

Пожар, вспыхнувший в субботу в Санта-Колома-де-Керальт, продвигается без контроля, в то время как более сотни пожарных из правительства Каталонии и военного подразделения по чрезвычайным ситуациям стараются локализировать и ликвидировать огонь. В результате пожара выгорело более 1100 гектаров в нескольких муниципалитетах. При этом было эвакуировано около 80 человек.

L’incendi de la Conca de Barberà ara mateix vist des de La Llacuna. @SoniaPapell@jacobpetrus_tve@tv3catpic.twitter.com/LubDyY4r8i — Maria Rosa Ferré (@MariaRosaFerre) July 25, 2021

В районе с ночи работают около 270 пожарных, к которым рано утром присоединились сотрудники военного подразделения по ЧС и 12 воздушных машин. При этом пожарным в ликвидации пожара мешает сильный ветер.

Пожар, затронувший муниципалитеты Беллпрат, Лес-Пилес и Санта-Колома-де-Керальт, поднял столб дыма и огня, видимый на расстоянии 60 километров, а его пепел достиг некоторых районов Барселоны.