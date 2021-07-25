Движется ли Зеленский к авторитаризму: мнение из Европы

Если украинская власть не начнет действовать, странам Запада следует подумать над тем, чтобы наказать наиболее коррумпированных судей в рамках таких законов, как Акт Магнитского, сообщает Деловая столица.

﻿ Бывший специальный советник по Европе в Министерстве иностранных дел Великобритании Дэвид Кларк в своей колонке для EUobserver﻿ раскритиковал президента Владимира Зеленского за стремление сконцентрировать всю власть в своих руках и отсутствие прогресса в реформировании силовых и судебных структур.

Президент Владимир Зеленский свой третий год президентства начал с потери популярности: согласно опросу, опубликованному в прошлом месяце, его переизбрание поддержали бы лишь 21,8% украинцев.

Больше половины предпочли бы, чтобы он даже не выдвигался на второй срок.

Это очень серьезное падение по сравнению с теми 73%, которые неожиданно привели его во власть два года тому назад; и показатель того, что думают некоторые избиратели о его предвыборных обещаниях.

Понимая это, Зеленский попытался перезагрузить свое президентство, вернувшись к обещанию осуществить "деолигархизацию" Украины.

Его первым шагом стал запрет трех телеканалов, подконтрольных Виктору Медведчуку, и последующий арест олигарха по подозрению в государственной измене.

Медведчука обвиняют в сотрудничестве с Россией с целью скрыть владение энергетическими активами в оккупированном Крыму. "Это только начало, — пообещал Зеленский. — Таких мер будет еще много, пока все украинские олигархи не будут низведены до статуса обычных крупных бизнесменов".

Возможности ряда миллиардеров оказывать влияние на страну — проблема с первых лет независимости Украины, потому следует приветствовать шаги, направленные на ограничение их влияния.

И "деолигархизация" — весьма гибкая концепция, которую можно использовать не раз.

Владимир Путин был первым постсоветским лидером, который разыграл эту карту, пообещав "ликвидировать олигархов как класс". То, что поначалу было предупреждением бизнес-элите не вмешиваться в политику, быстро переросло в арест политических оппонентов и закончилось полным восстановлением авторитарного правления.

Дать? Или отобрать?

Возникает вопрос, намерен ли Зеленский лишить олигархов власти, чтобы передать ее народу, или, как Путин, оставить для себя.

Признаков того, что главная цель Зеленского — укрепление личного авторитета, предостаточно. На это указывает готовность увольнять номинально независимых чиновников.

Первым, кого постигла такая участь, стал генеральный прокурор Руслан Рябошапка, уволенный в прошлом году якобы за отказ вести дела в соответствии с повесткой дня президента.

Еще одной жертвой тяги Зеленского к контролю стал Яков Смолий, глава Национального банка Украины (НБУ), снятый с должности из-за чрезмерной независимости и замененный более лояльным человеком.

Впоследствии ряда полномочий лишили заместителя главы — после того, как она выразила обеспокоенность по поводу посягательства на независимость банка.

Международные кредиторы Украины опасаются, что экономический популизм приведет к тому, что Зеленский восстановит ручной контроль над денежно-кредитной и курсовой политикой, особенно если его рейтинги в опросах и дальше будут падать в преддверии следующих президентских выборов.

Но, вероятно, наибольшее беспокойство вызывает очевидная готовность Зеленского использовать возможности полиции и судов для продвижения интересов своего окружения и запугивания политических соперников.

Назначение старого школьного друга Ивана Баканова главой Службы безопасности Украины (СБУ) — это первое свидетельство того, что Зеленский намеревался заставить силовые ведомства служить его личным интересам.

Так, депутат, опубликовавший в прошлом году доказательства коррупционной деятельности брата главного советника президента, вскоре после этого стал объектом расследования СБУ. Мэр Киева Виталий Кличко в мае обвинил Зеленского в попытке "оказать на него давление", когда вооруженные сотрудники СБУ ворвались в его квартиру.

В итоге Кличко присоединился к жестким критикам администрации Зеленского.

А законопроект о реформе СБУ, находящийся на рассмотрении в парламенте, пока не помогает избавиться от обеспокоенности происходящим.

Его подготовили в ответ на массу жалоб на то, что служба свои полномочия для борьбы с экономическими преступлениями использует для коррупционных действий и рейдерства. При этом в прошлом месяце Human Rights Watch и еще свыше 20 других правозащитных групп написали Зеленскому письмо, в котором подчеркнули, что закон на самом деле служит масштабному захвату власти.

По их словам, закон не ограничивает роль СБУ лишь защитой национальной безопасности, а, напротив, наделяет ее "чрезмерно широкими полномочиями как в сфере разведки, так и в правоохранительной сфере, при этом отсутствуют необходимые гарантии против злоупотребления этими полномочиями".

Не менее важно реформировать судебную систему, чтобы положить конец политическому вмешательству и другому коррупционному влиянию. Деловые круги не верят в готовность судов защищать их право собственности.

Да, определенный прогресс был достигнут во время создания Высшего антикоррупционного суда, что стало возможным благодаря давлению западных союзников Украины. Но этого мало, пока система продолжает защищать высокопоставленных судей, обвиняемых в коррупции, таких как Богдан Львов, замглавы Верховного суда, и Павел Вовк, глава Окружного административного суда Киева.

Если украинская власть не начнет действовать, странам Запада следует подумать над тем, чтобы наказать наиболее коррумпированных судей в рамках таких законов, как Акт Магнитского.

Партнеры Украины приветствовали стремление президента Зеленского снизить влияние олигархов, что может помочь вывести страну на новый путь развития. Но им также следует задавать неприятные вопросы относительно его стремления к централизации власти и о том, становятся ли его реформы причиной изменений, в которых нуждается Украина.

Конец коррупции может положить лишь реальный прогресс в ограничении влияния силовых органов на бизнес и создание действительно независимой и справедливой судебной системы.