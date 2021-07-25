В Украине снова наступит жара

Погода в Украине снова будет сильно жаркой, особенно в некоторых областях. В то же время не обойдется и без гроз с ливнями, сообщает РБК-Украина.

Об этом нам рассказали﻿ в Украинском гидрометцентре.

Так, температура повысится до +30+34 градусов уже 27 июля в южных и восточных областях. На западе и севере будет на несколько градусов ниже. Такая погода будет держаться до 30-го числа. Кроме того по стране будут время от времени блуждать грозовые дожди.

В понедельник, 26 июля, ожидается +27+31, на юге и востоке +29+32 градуса. При этом на северо-западе будет дождливо, а на Закарпатье возможны сильные ливни.

Погода в Украине 26 июля (meteo.gov.ua)

27 июля станет жарко в южных, восточных областях и на Закарпатье - от +30 до +34. На остальной территории +28+31 градус. Грозы вероятны в западных областях.

В среду, 28 июля температура по-прежнему будет высокой на юге и востоке и более скромной на остальной территории. А грозовые осадки охватят северные, западные и часть центральных областей.

Погода в Украине 27 июля (meteo.gov.ua)

Погода в Украине 28 июля (meteo.gov.ua)

29 июля снова жарко, в том числе и на севере, где ожидается +29+31. Но атмосферный фронт переместится юго-восточнее и уйдет с запада.

Пятница 30 июля будет также с высокими градусами, а дожди наиболее вероятны на западе и юге.