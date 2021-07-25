26 июля: праздники, приметы и именинники

26 июля в народе празднуют День Архангела Гавриила. Именинники в этот день: Антон, Гавриил, Степан, Юлиан. В Украине и за границей отмечают День работников торговли, сообщает Обозреватель.

Существуют определенные запреты, а приметы предсказывают, какой будет погода в ближайшее время. О том, что нельзя делать 26 июля, читайте в материале.

День Архангела Гавриила

26 июля православные верующие отмечают День Архангела Гавриила. Его почитают как одного из 7 главных посланников Бога на земле.

Именно Архангел Гавриил принес Деве Марии благую весть о рождении Спасителя, также он явился священнику Захарии, предсказав рождение Иоанна Крестителя, и святому Иосифу Обручнику во сне, чтобы открыть тайну Воплощения Сына Божия от Пресвятой Богородицы, он предупредил о замыслах Ирода и повелел бежать в Египет с Младенцем и Девой Марией.

26 июля церковь празднует День Архангела Гавриила. Источник: Азбука веры

В народе праздник называют Гавриил Летний. Считалось, что святой ступает на хлебное поле, отчего оно становится золотым.

В этот день люди жали первый сноп и хранили как зеницу ока: считалось, что он чудотворный. Все старались посвятить 26 июля работе в поле и на лугу.

День работников торговли

Праздник установлен в 1995 году и празднуется ежегодно в последнее воскресенье июля. Кроме Украины работников торговли поздравляют и в Беларуси. На международном уровне во вторую субботу мая отмечают Всемирный день справедливой торговли, а 15 марта – Всемирный день защиты прав потребителей.

26 июля ежегодно празднуют День работников торговли. Источник: Pexels

Народные приметы на 26 июля

Грачи начинают собираться в стаи в этот день – осень наступит рано.

Тепло на Гавриила – осень будет солнечной и теплой.

Дождь в этот день сулил морозную и снежную зиму.

Что нельзя делать 26 июля