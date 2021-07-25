Количество украинских туристов в Турции выросло в шесть раз

В течение первого полугодия 2021 года Турцию посетили более 770 тысяч украинских путешественников. Это в 6 раз больше, чем в первом полугодии 2020 года, сообщает 24 Канал.

Об этом пишет Государственная пограничная служба Украины.

В какие страны чаще всего путешествуют украинцы

Кроме того, более чем 1,9 миллиона украинцев посетили Польшу. Эта страна заняла первое место в рейтинге государств, куда чаще всего путешествовали украинцы.

На третьем месте – Египет. Там побывали более чем 705 тысяч украинцев.

В общем перечень 10 самых популярных среди украинцев стран мира таков:

Польша (1 984 110 украинцев)

Турция (774 543 украинцев)

Египет (705 117 украинцев)

Венгрия (671 429 украинцев)

Россия (371 972 украинцев)

Румыния (293 880 украинцев)

Беларусь (114 511 украинцев)

Словакия (112 367 украинцев)

Молдова (106 905 украинцев)

Объединенные Арабские Эмираты (84 778 украинцев).

Примите во внимание! В Государственной пограничной службе Украины сообщили, что также увеличивается количество иностранцев, прибывающих в Украину. В частности, говорится о гражданах Германии. Их количество выросло на 6%. Также в Украину активно путешествовали граждане Молдовы, России, Румынии, Беларуси, Турции, Польши, Венгрии, США и Израиля.