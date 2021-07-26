Выявлен признак скорого слабоумия

Проблемы со слухом у взрослых могут быть признаком высокого риска слабоумия. ﻿В исследовании приняли участие более 80 тысяч взрослых в возрасте старше 60 лет. Оказалось, те, у кого наблюдались проблемы со слухом в шумной обстановке, имели довольно большой риск деменции в будущем, сообщает Лента.Ру.

Однако ухудшение слуха само по себе не является симптомом деменции, а только сигнализирует о ее возможном наступлении, что позволяет пациентам принять меры по профилактике когнитивных нарушений. Это выявили ученые Университета Оксфорда (Великобритания) и Университета Гамбурга (Германия), сообщает издание Science Alert.

Примерно через 11 лет в группе из 82 тысяч человек у 1285 участников развилось слабоумие. У участников с плохим слухом риск развития деменции был почти вдвое выше, чем у тех, у кого был хороший слух. Слух оценивали по способности различать слова на фоне белого шума.

По словам ученых, защита слуха с помощью наушников и берушей, а также помощь людям в улучшении слуха с помощью слуховых аппаратов потенциально может помочь снизить потенциальный фактор риска деменции, от которой страдают миллионы людей во всем мире.