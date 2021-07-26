Саакашвили озвучил 2 вероятных сценария нападения РФ на Украину

Глава исполкома Национального совета реформ Михаил Саакашвили, который ранее назвал факт из биографии Путина, связывающий его со Сталиным, озвучил два вероятных сценария нападения РФ на Украину, сообщает УНИАН.

Об этом он рассказал в эфире канала "Украина 24".

Президент РФ Путин, по мнению Саакашвили, может высадить десант на юге Украины либо же захватить остров Змеиный для дальнейшего размещения там ракет.

"То, что сейчас происходит вокруг Украины, мне очень сильно напоминает то, что происходило в 2008 году [в Грузии]. Аналогий очень много. Во-первых, наращивание сил. В течение нескольких месяцев шло наращивание сил вокруг нас, сейчас идет наращивание сил вокруг Украины. В оккупированный Крым перебросили сейчас все десантные группы, которые есть в России, кроме дальневосточных. Это не может быть просто военный маневр, потому что это большие силы, возможности и средства" , - считает политик.

Отдельно он акцентировал на идеологической подготовке - так Путин, по его мнению, проверяет реакцию Запада на свои действия и заявления. Комментируя недавнюю статью Путина об Украине, Саакашвили отметил, что в ней прослеживается тот факт, что цель Путина - не "новороссия" или Донбасс, а Киев.

"В этом письме в первый раз появилось указание острова Змеиный. Я хорошо знаю Путина. Я точно могу сказать, что он не знал, где этот остров Змеиный. Но Путин написал об этом острове – потому что это один из планов вторжения. У них есть один план – консервативный: захватить остров Змеиный, где размещается украинский спецназ. После захвата на острове Змеиный размещаешь средства ПВО – С-400, которым полностью вторгаешься в систему ПВО НАТО. Потом начинаешь душить Одесский, Южный, Черноморский порты морской блокадой, точно так же, как они задушили Мариупольский порт" , - заявил он.

Второй возможный сценарий Путина он назвал более реалистичным. Речь идет о высадке войск на юге Украины на линии Мариуполь – Запорожье – Херсон – Николаев. Это, считает Саакашвили, может начаться после завершения учений НАТО в сентябре.