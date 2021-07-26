После протестов на Кубе бесследно исчезли более 500 человек

После протестов на Кубе бесследно исчезли более 500 человек

Более полутысячи человек на Кубе считаются пропавшими после антивластных протестов, сообщает Украинская правда.

Многих людей арестовали сотрудники милиции в штатском, и многие семьи говорят, что они еще не получали сообщений о местонахождении своих родных.

Группа адвокатов Cubalex заявляет, что сотни людей, среди которых много подростков, были задержаны.

Джаннисет Риверо, пресс-секретарь Центра свободной Кубы, базирующегося в Вашингтоне, считает, что более 500 протестующих пропали без вести. Она заявила, что многие был осуждены в коротких судебных процессах без присутствия защиты.

"Это больше, поскольку сейчас они продолжают арестовывать людей. На Кубе нет верховенства закона. Эти судебные процессы являются незаконными, и семьи даже не смогли увидеть обвиняемых.
Режим боится людей, потому что люди вышли на улицы, чтобы выкрикивать о свободе, поэтому сейчас они пытаются установить контроль над населением", - говорит Риверо.

В то же время правительство Кубы утверждает, что вокруг протестов проводится кампания дезинформации.

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