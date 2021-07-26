В Украине хотят разрешить смешивать разные виды вакцин

Главный санитарный врач Игорь Кузин заявил, что в Украине хотят официально разрешить смешивать разные виды вакцин, сообщает Интерфакс-Украина.

"Национальная техническая группа экспертов по иммунизации, как главный совещательный орган МЗ, рекомендовала разрешить так называемое "микширование (смешивание) вакцины", но при четком соблюдении определенных условий. Речь идет о возможности введения второй дозы Comirnaty/Pfizer-BioNTech после первой дозы м-РНК вакцины Moderna, если нет возможности закончить вакцинацию таким же препаратом.

Также, если у человека была тяжелая аллергическая реакция организма на первую дозу векторной вакцины от AstraZeneca, разрешается ввести вторую дозу Comirnaty по решению врача", – сказал Кузин.

По его словам, соответствующее решение группы экспертов уже есть. Сейчас рассматривается вопрос об оформлении соответствующего приказа и разработку детальных пошаговых инструкций.