В Индонезии зафиксировали сильное землетрясение

Землетрясение магнитудой 5,9 зафиксировано в Индонезии. Об этом, ссылаясь на Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН, сообщает Зеркало недели.

Сильные толчки произошли в акватории залива Томини в 190 км юго-западнее города Горонтало, что на острове Сулавеси, в центральной части Индонезии.

По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала, эпицентр зафиксированного в 06:52 по Киеву 26 июля, землетрясения находился примерно в 30 км от побережья острова Сулавеси.