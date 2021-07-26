Обнародовали десятку самых популярных среди украинцев стран

В первом полугодии 2021 года лидером посещений граждан Украины стала Польша - с начала года в соседнее государство ездили более 1,9 млн украинцев, сообщает Вести.

В ведомстве ГПСУ назвали топ-10 стран, куда чаще всего направлялись украинцы в первом полугодии, а также десятку стран, граждане которых чаще всего посещали нашу страну в этот же период.

После Польши вторую позицию заняла Турция – в этой стране побывали 774,5 тыс. украинцев, что в шесть раз больше в сравнении с первым полугодием 2020 года.

Третье место с двойным приростом и общим количеством в более чем 705 тыс. поездок граждан Украины занял Египет.

В десятку также вошли: Венгрия (свыше 671 тыс.), Россия (почти 372 тыс.), Румыния (почти 294 тыс.), Беларусь (более 114 тыс.), Словакия (более 112 тыс.), Молдова (почти 107 тыс.) и ОАЭ (почти 85 тыс.).

Среди иностранных граждан, которые посещали Украину за первые шесть месяцев текущего года, лидируют граждане Молдовы (более 368 тысяч), России (свыше 198 тыс.), Румынии (более 109 тыс.), Беларуси (более 96 тыс.), Турции (более 93 тыс.), Польши (свыше 77 тыс.), Венгрии (почти 76 тыс.), Германии (свыше 39 тыс.), США (более 34 тыс.) и Израиля (свыше 26 тыс.).