После наводнений Индию настиг камнепад: много погибших

В горах Индии произошел камнепад, унесший жизни девятерых человек. Еще двое получили травмы, сообщает УНИАН.

По меньшей мере девять туристов были раздавлены массивными валунами, которые в воскресенье соскользнули с холма после оползня недалеко от Батсари в племенном районе Киннаур.

Погибшие были частью группы из 11 туристов, которые направлялись из Сангла в Читкуль, когда в их автомобиль врезался валун.

Сообщается, что как минимум два человека ранены.

По данным издания, в результате обвала был поврежден мост через реку Баспа и несколько автомобилей.

На видео, которое опубликовали очевидцы, видно, как массивные валуны соскальзывают с вершины холма и направляются прямо к мосту Бейли.

Специалисты говорят, что камнепад продолжается, что мешает спасательным работам.

По словам официальных лиц, дорога в настоящее время закрыта для транспорта и пешеходов из соображений безопасности. Вдоль участка разместилась полиция. Около 50 автомобилей застряли на дороге.