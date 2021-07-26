После наводнений Индию настиг камнепад: много погибших
В горах Индии произошел камнепад, унесший жизни девятерых человек. Еще двое получили травмы, сообщает УНИАН.
По меньшей мере девять туристов были раздавлены массивными валунами, которые в воскресенье соскользнули с холма после оползня недалеко от Батсари в племенном районе Киннаур.
Погибшие были частью группы из 11 туристов, которые направлялись из Сангла в Читкуль, когда в их автомобиль врезался валун.
Сообщается, что как минимум два человека ранены.
По данным издания, в результате обвала был поврежден мост через реку Баспа и несколько автомобилей.
На видео, которое опубликовали очевидцы, видно, как массивные валуны соскальзывают с вершины холма и направляются прямо к мосту Бейли.
Специалисты говорят, что камнепад продолжается, что мешает спасательным работам.
По словам официальных лиц, дорога в настоящее время закрыта для транспорта и пешеходов из соображений безопасности. Вдоль участка разместилась полиция. Около 50 автомобилей застряли на дороге.