Влад Яма растрогал редким фото с родителями

Украинский хореограф Влад Яма навестил родителей, которые живут в Запорожье. ﻿В личном блоге в инстаграме танцовщик обнародовал фотографию, где позировал вместе с мамой и папой на родном дворе, сообщает 24 Канал.

На лицах всех сияла улыбка, ведь трое ждали этой встречи. Мама нежно прижалась к Владу. Она всегда по-особенному ждет приезда сына. Под фото Яма рассказал, что заехал к родителям по дороге на работу. Однако ему пришлось проехать дополнительные 400 км, поэтому очевидно, что танцовщик просто захотел увидеться с мамой и папой, поэтому расстояние было не важно.