Глава ВР хочет создать комиссию по определению "олигархов"

Глава ВР хочет создать комиссию по определению "олигархов"

Глава Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков предлагает создать комиссию при Национальном агентстве по предупреждению коррупции для определения перечня лиц, имеющих чрезмерное влияние и значительный экономический и политический вес в общественной жизни (олигархов), сообщает Интерфакс-Украина.

"На мой взгляд, это должна быть независимая комиссия, которая может действовать при НАПК. Я подавал соответствующие правки. Она формируется на конкурсной основе, является независимой, общественной, не потребует дополнительных расходов на свою деятельность. Организационный процесс работы комиссии фактически будет обеспечиваться НАПК", - сказал Разумков

По его словам, чтобы избежать конфликта интересов, не Совет национальной безопасности и обороны (СНБО), а независимый орган должен определять перечень "олигархов".

Разумков отметил свою поддержку идеи декларирования чиновниками встреч с представителями бизнеса, заложенной в законопроекте президента Украины Владимира Зеленского о деолигархизации.

"Но и здесь все должно быть прозрачно. Чтобы никто не мог упрекнуть представителям власти, прописали то под себя. Если мы запускаем такой механизм, то он должен прийти постоянно", - подчеркнул спикер.

Разумков также сообщил, что подано 1230 поправок ко второму чтению законопроекта.

По его мнению, еще необходимо принять некоторые другие инициативы для урегулирования отношений между властью и бизнесом, в частности, о лоббировании и антитрастовое законодательство, выполнять функцию борьбы с монополиями.

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