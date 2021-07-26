Курс биткоина взлетел из-за Amazon

Крупнейшая в мире онлайн-ритейлер Amazon, основатель которого слетал в космос, начнет принимать биткоины в качестве средства оплаты, сообщает Сегодня.

Это может произойти уже до конца 2021 года, а в 2022 году у Amazon может появиться свой собственный токен, заявили в City A.M со ссылкой на инсайдеров. На этом фоне курс биткоина взлетел до максимума с середины июля и нацелился на преодоление психологической отметки в 40 тыс. долларов.

Утром 26 июля, по данным CoinDesk, биткоин торгуется на уровне 38,9 тыс. долларов. Капитализация главной криптовалюты превысила 700 тыс. долларов.

Слухи о планах Amazon начать работу с биткоином появились после того, как компания опубликовала вакансию для "главы направления криптовалют и блокчейна". В ней говорится, что Amazon требуется сотрудник, который смог бы использовать свой опыт в сфере блокчейна, криптовалют и цифровых валют центральных банков для реализации неких "необходимых возможностей".

Крипторынок уже не впервые обсуждает биткоин-платежи в Amazon, но компания всегда опровергала такие слухи. На этот раз инвесторы серьезно воодушевились, ведь ранее PayPal позволил своим клиентам покупать биткоин и расплачиваться им на платформе.