Работа в тяжелых условиях: льготы и компенсации

Некоторые виды труда способны оказывать серьезное негативное воздействие на здоровье человека. В связи с этим для таких категорий граждан государством предусмотрены льготы и компенсации, сообщает Новое время.

Законодательство регулирует сохранение прав работников производств и контролирует их соблюдение работодателем. Это касается и защиты прав работников, вовлеченных в выполнение особо опасных работ.

Закон Украины "Об охране труда" (статья 7) регламентирует ряд льгот и денежных выплат, ответственность за которые возлагается на работодателя, использующего наемных работников для выполнения вредных и опасных работ.

Так, люди, занятые на работах с тяжелыми и вредными условиями труда, бесплатно обеспечиваются лечебно-профилактическим питанием или равноценными денежными выплатами. Также они имеют право на оплачиваемые оздоровительные перерывы, сокращение продолжительности рабочего дня, ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск, льготную пенсию, оплату труда в увеличенном размере и ряд других льгот и компенсаций.

Для того чтобы поощрить работников и повысить их мотивацию в трудовом или коллективном договоре работодатель может предложить и другие виды льгот и гарантий. Это могут быть страхование, оплата проезда, организация досуга.

Варианты льгот и компенсаций для работников﻿

Каждая льгота или компенсация в связи с работой с тяжелыми или вредными условиями труда назначается в соответствии с нормативными документами.

Пенсионные льготы

Пенсионные льготы, а именно — пенсия по возрасту на льготных условиях назначается при наличии конкретной специальности в утвержденных правительством списках. Это перечень производств, работ, профессий, должностей и показателей, занятость в которых дает право на пенсию по возрасту на льготных условиях. Эти профессии прописаны в двух списках постановления﻿ Кабмина от 24.06.2016 № 461.

Короткая рабочая неделя

Сокращенная продолжительность рабочей недели назначается в соответствии с перечнем производств, цехов, профессий и должностей с вредными условиями труда, работа в которых дает право на сокращенную продолжительность рабочей недели. Ознакомиться со списком можно в постановлении КМУ от 21.02.2001 № 163.

Сокращенная рабочая неделя предоставляется при занятости работника в деятельности с тяжелыми или вредными условиями труда не менее 50% рабочего времени. Таким образом, уменьшение рабочего времени позволяет соответственно уменьшить продолжительность воздействия неблагоприятных, вредных и опасных факторов на работников.

Лечебное питание, выдача молока или соленой газированной воды

Специальное питание являлось способом поддержки и улучшения здоровья работников. Однако, согласно распоряжению КМУ от 18.12.2017 № 1022-р советское постановление «О порядке бесплатной выдачи молока или других равноценных пищевых продуктов рабочим и служащим, занятым на работах с вредными условиями труда» попало в перечень актов органов власти Союза ССР по охране труда и пожарной безопасности, которые признаются такими, что не применяются на территории Украины.

Тем не менее, в случае частых командировок или других рабочих поездок специалисту в соответствии со статьей 7 Закона Украины «Об охране труда» должна быть выплачена денежная компенсация на приобретение лечебно-профилактического питания или равноценных ему пищевых продуктов на условиях, предусмотренных коллективным договором предприятия.

Санитарно-оздоровительные перерывы

Для отдыха и восстановления работоспособности лиц, работающих в особо тяжелых условиях, им предоставляются текущие кратковременные перерывы в течение рабочей смены. Такие перерывы оплачиваются за счет работодателя.

Должностная надбавка

Точный размер доплаты к окладу зависит от специфических условий труда, тяжести производства и стажа работы. Для принятия решения о надбавке в Украине руководствуются требованиями, изложенными в Типовом положении об оценке условий труда на рабочих местах и ​​порядке применения отраслевых перечней работ, на которых могут устанавливаться доплаты работникам по условиям труда, утвержденном постановлением Госкомтруда СССР и Секретариата ВЦСПС от 03.10.1986 № 387/22−78.

Согласно документу надбавки устанавливаются:

в процентах к окладу, на тяжелых и вредных работах — до 12%, а на особо тяжелых и особо вредных работах — до 24%;

на основании аттестации рабочих мест и оценки условий труда;

в соответствии с фактически отработанным временем в неблагоприятных условиях труда.

Отдельные документы Минсоцполитики регламентируют доплаты за вредные условия труда для работников медицинской сферы. Некоторые надбавки распространяются также и на тех, кто не является медиком, но работает в здравоохранительном учреждении. Кроме того, существуют дополнительные выплаты для тех, кто работает в отделениях, осуществляющих лечение COVID-19.

Дополнительный отпуск за особый характер труда

Ежегодный дополнительный отпуск за особый характер труда помогает профилактике заболеваний и сохранению здоровья работника, а также способствует его мотивации. Такой отпуск предусмотрен Законом Украины "Об отпусках" от 15.11.1996 № 504/96-ВР (статья 8).

Те, кто имеет право на отпуск перечислены в Списке производств, работ, профессий и должностей работников, работа которых связана с повышенной нервно-эмоциональной и интеллектуальной нагрузкой или выполняется в особых природных географических и геологических условиях и условиях повышенного риска для здоровья, что дает право на ежегодный дополнительный отпуск за особый характер труда, утвержденным постановлением КМУ от 17.11.1997 № 1290 (приложение 2).

По каким критериям назначаются льготы и компенсации

Чтобы работник получил соответствующую льготу или компенсацию за вредные и тяжелые условия труда, необходимы такие условия:

аттестацию рабочего места провели своевременно (как минимум раз в пять лет);

профессия и должность указаны в списках актуальных законов;

право на льготу или компенсацию подтверждено результатами аттестации;

работник трудится на работе необходимую продолжительность рабочего времени, которая определяется нормативным документом.

Для получения надбавок и льгот должны присутствовать все перечисленные условия.