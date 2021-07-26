Среди спортсменов и персонала Олимпиады нашли уже 148 больных COVID-19
За последние сутки на Олимпиаде в Токио выявили еще 16 заразившихся коронавирусным заболеванием COVID-19, сообщает Деловая столица.
Общее число заболевших составляет 148 человек.
Основную часть заболевших составляют члены персонала Олимпиады. Положительный тест на коронавирус получили лишь трое спортсменов. Их имена и даже гражданство не уточняются.
Япония ужесточила контроль на Олимпийских играх-2021 в Токио из-за случаев заражения штаммом коронавируса "Дельта" среди представителей олимпийских делегаций.