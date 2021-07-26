Китай обвиняет США в ухудшении отношений

Китай обвинил США в "тупике" в двусторонних отношениях и призвал Америку изменить "свое крайне ошибочное мышление и опасную политику", пишут иностранные СМИ.

Вице-министр иностранных дел Китая Се Фэн обвинил администрацию президента Джо Байдена в попытке сдержать и подавить развитие Китая.

Основная причина, по которой отношения между двумя странами сталкиваются с серьезными трудностями, заключается в том, что некоторые американцы изображают Китай как "воображаемого врага" , отметил Се Фэн.

Отметим, что отношения между странами резко ухудшились при предшественнике Байдена, Дональде Трампе, и обе стороны по-прежнему расходятся по целому ряду вопросов, включая технологии, кибербезопасность, права человека и другие вопросы.

Се Фэн сообщил, что Китай хочет искать точки соприкосновения, не обращая внимания на разногласия. Администрация Байдена, в свою очередь, заявила, что будет сотрудничать в одних областях, но противостоять Китаю в других, таких как права человека.

Ожидается, что возможная встреча Джо Байдена и президента Китая Си Цзиньпина будет в повестке дня, возможно, в кулуарах саммита G-20 в Риме в конце октября.