К Токио приближается тропический шторм Непартак

К японскому Токио, где проходит Олимпиада 2020, приближается тропический шторм Непартак, сообщает Новое время.

Метеорологи прогнозируют сильные дожди, штормовой ветер и высокие волны.

Шторм может обрушиться на берег недалеко от Токио уже во вторник, 27 июля.

Из-за возможного ухудшения погодных условий организаторы Олимпиады перенесли некоторые соревнования по академической гребле, которые были запланированы на начало текущей недели.

Метеорологи исключают, что шторм может превратиться в тайфун. Прогнозируется, что он может принести порывы со скоростью до 126 км/ч с прогнозируемым количеством осадков до 150 мл.