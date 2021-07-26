На Киевщине подорожает проезд в пригородных маршрутках

Пригородные перевозчики решили пересмотреть цены. В эту субботу тариф на проезд Ирпень — Киев — Ирпень повысился на 18%. Это уже второе подорожание в этом году, а в целом цены выросли на 40%. Но это еще не предел, уверили в Ассоциации перевозчиков Киевской области, сообщает Вести.

Самое серьезное повышение цен готовится на сентябрь.

Виноват карантин

В начале прошлой недели дирекция Ирпенского АТП 13250 объявила о том, что с конца прошлой недели они повышают стоимость проезда. На маршрутах №392, 379 и 420, которые курсируют между Ирпенем и станцией метро "Академгородок" в Киеве, стоимость проезда до столицы подорожала на 4 грн и теперь составляет 24 грн. А маршрутка № 381 от Ирпеня до метро "Оболонь" уже стоит 27 грн, а не 23 грн.

Как объясняет перевозчик, повышение стоимости проезда связано с "ухудшением финансового состояния автотранспортной отрасли, вызванной карантинными ограничениями вследствие действия адаптивного карантина, связанного с Covid-19, а также увеличением стоимости запчастей, горюче-смазочных и прочих материалов".

Любопытно, что в феврале этого года перевозчик уже поднял стоимость с 17 грн до 24 грн, тоже оправдываясь коронавирусом, стоимостью горючего и запчастей. Директор ООО "Ирпенское АТП 13250" Александр Лабунский уверял, что тариф на междугородние перевозки еще в 2017 году был согласован специальной рабочей группой и утвержден председателем облгосадминистрации. Но перевозчики, дескать, не решались, а карантин вынудил.

"Причины, которые заставили пересмотреть цены, — это вынужденный простой весной 2020 года, уменьшение пассажиропотока примерно вдвое, подорожание дизельного горючего на 5 грн и газа — на 3 грн, а также повышение минимальной зарплаты", — уверял Александр Лабунский.

Тогда же поднялась стоимость проезда на маршрутах в Бучанском, Барышевском, Броварском и Макаровском районах, а также в некоторых населенных пунктах Киево-Святошинского района. Не изменилась цена проезда только в тех регионах, где у маршруток большая конкуренция с автобусами. Или там, где поток пассажиров невелик. Но сегодня начался новый виток повышения.

После массовой драки и перестрелки в Броварах, которая произошла из-за дележа пригородных маршрутов, замглавы МВД Антон Геращенко озвучил доходы перевозчиков. При цене проезда в 14 грн, по его данным, в день заработок составляет 600 тыс. грн, или 220 млн грн в год. Знакомые с этим бизнесом подтверждали, что цифры очень близки к истине.

Новые цены — с сентября

Сейчас цены повысились в направлении Ирпеня, Гостомеля, Бучи (до 27 грн), Бородянки, Клавдиево (проезд подорожал с 30 до 37 грн), другие направления — на очереди. Как рассказывает глава Ассоциации перевозчиков Киевской области Алексей Павленко, новые тарифы планировали все с сентября, просто появились "передовики".

"Подорожание проезда в ближайшее время коснется всей правобережной части Киевской области. За время карантина наши предприятия сильно пострадали, ведь работали в полсилы, а поддержки от государства не получили. Мы не просили компенсации, денег, но ждали, что нам предоставят гарантии перед банками, которые сейчас нас обложили штрафными санкциями. Ведь многие брали кредиты для покупки автобусов, и их надо отдавать. Но при этом перевозчиков штрафовали за отсутствие у пассажиров масок, за перевозку в салоне более 50% пассажиров и так далее. А потом еще и топливо повысилось в цене. Так что мы стали заложниками обстоятельств. В сентябре повышение будет от 10 до 16%, но на каждом маршруте индивидуально", — рассказывает Алексей Павленко.

В том, что водители жалуются на жизнь, по мнению Павленко, — они сами виноваты.