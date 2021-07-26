Израиль нанес авиаудары по базе ХАМАС

Израиль нанес авиаудары по военной базе террористического движения ХАМАС в ответ на запуск в сторону израильской территории воздушных шаров с зажигательной смесью, сообщает DW.

Об этом заявила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Как сообщается, база с "инфраструктурой и средствами, используемыми для террористической деятельности", располагалась в секторе Газа неподалеку от гражданских объектов, например школы.

"Мы продолжим реагировать на любые попытки террора из Газы" , - заявили в ЦАХАЛ.

In response to arson balloons launched toward Israel, we struck a Hamas military base containing infrastructure and means used for terror activity.



The base was near civilian sites in Gaza, including a school.



We will continue to respond to any terror attempts from Gaza. pic.twitter.com/GO34iYKMfl - Israel Defense Forces (@IDF) July 25, 2021

В июне ХАМАС несколько раз запускал с территории сектора Газа в сторону Израиля связи воздушных шаров с прикрепленными к ним взрывчаткой и зажигательной смесью. Так, в середине июня запуск шаров вызвал не менее 20 возгораний у границы с сектором Газа, сообщили израильские пожарные.