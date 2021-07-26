Израиль нанес авиаудары по базе ХАМАС
Израиль нанес авиаудары по военной базе террористического движения ХАМАС в ответ на запуск в сторону израильской территории воздушных шаров с зажигательной смесью, сообщает DW.
Об этом заявила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ).
Как сообщается, база с "инфраструктурой и средствами, используемыми для террористической деятельности", располагалась в секторе Газа неподалеку от гражданских объектов, например школы.
"Мы продолжим реагировать на любые попытки террора из Газы", - заявили в ЦАХАЛ.
В июне ХАМАС несколько раз запускал с территории сектора Газа в сторону Израиля связи воздушных шаров с прикрепленными к ним взрывчаткой и зажигательной смесью. Так, в середине июня запуск шаров вызвал не менее 20 возгораний у границы с сектором Газа, сообщили израильские пожарные.