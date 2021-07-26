Укрзализныця запустила 8 дополнительных электричек: расписание
С сегодняшнего дня, 26 июля, в Киеве начали курсировать дополнительные пригородные электрички, запуск которых ранее анонсировала Укрзализныця, сообщает Сегодня.
Поезда будут ходить каждый будний день, на выходных рейсов не планируется. Речь идет об электропоездах в Яготин и Барышевку и из них.
Компания обнародовала и точное расписание восьми дополнительных электричек:
- № 6831 Яготин – Киев (Дарница): отправление 4:23 – прибытие 6:16.
- № 6832 Киев (Дарница) – Барышевка: отправление 6:35 – прибытие 7:19.
- № 6833 Барышевка – Киев-Волынский: отправление 7:43 – прибытие 9:23.
- № 6814 Киев-Волынский – Барышевка: отправление 14:38 – прибытие 16:29.
- № 6835 Барышевка – Киев (платформа Северная): отправление 16:44 – прибытие 18:08.
- № 6834 Киев (платформа Северная) – Барышевка: отправление 18:18 – прибытие 19:51.
- № 6837 Барышевка – Киев (платформа Северная): отправление 20:03 – прибытие 21:17.
- № 6836 Киев (платформа Северная) – Яготин: отправление 21:27 – прибытие 23:45.