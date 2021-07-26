Укрзализныця запустила 8 дополнительных электричек: расписание

С сегодняшнего дня, 26 июля, в Киеве начали курсировать дополнительные пригородные электрички, запуск которых ранее анонсировала Укрзализныця, сообщает Сегодня.

Поезда будут ходить каждый будний день, на выходных рейсов не планируется. Речь идет об электропоездах в Яготин и Барышевку и из них.

Компания обнародовала и точное расписание восьми дополнительных электричек: