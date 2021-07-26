Иностранцы активно едут в Украину
За первые шесть месяцев этого года наибольшее количество иностранных граждан прибыло в Украину из Молдовы – более 368 тыс. человек, свидетельствуют данные Госпогранслужбы, сообщает UBR.
Второе и третье места в топ-10 стран, граждане которых едут в нашу страну, заняли Россия и Румыния, 198,3 тыс. и 109,4 тыс. соответственно. Далее следуют Беларусь и Турция – 96,3 тыс. и 93,2 тыс. путешественников.
Примечательно, что последняя вошла в тройку стран с наибольшим приростом. Число турецких путешественников за первое полугодие 2021-го по сравнению с аналогичным периодом 2020-го увеличилось на 29%.
Шестую и седьмую позиции заняли туристы из Польши (77,5 тыс.) и Венгрии (75,9 тыс.). Германии и США достались восьмое и девятое места. Прирост немецких путешественников составил 6%, до 39,6 тыс., а американских – в полтора раза, до 34,1 тыс.
Замыкает десятку Израиль с показателем более 26,6 тыс. граждан, приехавших в Украину за первые полгода.
Пограничники отмечают рост визитов не только иностранцев в Украину, но и поездок украинцев за границу.
Топ-10 самых популярных стран для выезда наших граждан следующий (январь-июнь):
- Польша – 1,98 млн человек;
- Турция – 774,5 млн (число поездок выросло в 6,2 раза);
- Египет – 705,1 тыс. (количество визитов удвоилось);
- Венгрия – 671,4 тыс.;
- Россия – почти 372 тыс.;
- Румыния – 293,9 тыс.;
- Беларусь – 114,5 тыс.;
- Словакия – 112,4 тыс.;
- Молдова – 106,9 тыс.;
- ОАЭ – 84,8 тыс.