Иностранцы активно едут в Украину

За первые шесть месяцев этого года наибольшее количество иностранных граждан прибыло в Украину из Молдовы – более 368 тыс. человек, свидетельствуют данные Госпогранслужбы, сообщает UBR.

Второе и третье места в топ-10 стран, граждане которых едут в нашу страну, заняли Россия и Румыния, 198,3 тыс. и 109,4 тыс. соответственно. Далее следуют Беларусь и Турция – 96,3 тыс. и 93,2 тыс. путешественников.

Примечательно, что последняя вошла в тройку стран с наибольшим приростом. Число турецких путешественников за первое полугодие 2021-го по сравнению с аналогичным периодом 2020-го увеличилось на 29%.

Шестую и седьмую позиции заняли туристы из Польши (77,5 тыс.) и Венгрии (75,9 тыс.). Германии и США достались восьмое и девятое места. Прирост немецких путешественников составил 6%, до 39,6 тыс., а американских – в полтора раза, до 34,1 тыс.

Замыкает десятку Израиль с показателем более 26,6 тыс. граждан, приехавших в Украину за первые полгода.

Пограничники отмечают рост визитов не только иностранцев в Украину, но и поездок украинцев за границу.

Топ-10 самых популярных стран для выезда наших граждан следующий (январь-июнь):