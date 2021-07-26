Иностранцы активно едут в Украину

Иностранцы активно едут в Украину

За первые шесть месяцев этого года наибольшее количество иностранных граждан прибыло в Украину из Молдовы – более 368 тыс. человек, свидетельствуют данные Госпогранслужбы, сообщает UBR.

Второе и третье места в топ-10 стран, граждане которых едут в нашу страну, заняли Россия и Румыния, 198,3 тыс. и 109,4 тыс. соответственно. Далее следуют Беларусь и Турция – 96,3 тыс. и 93,2 тыс. путешественников.

Примечательно, что последняя вошла в тройку стран с наибольшим приростом. Число турецких путешественников за первое полугодие 2021-го по сравнению с аналогичным периодом 2020-го увеличилось на 29%.

Шестую и седьмую позиции заняли туристы из Польши (77,5 тыс.) и Венгрии (75,9 тыс.). Германии и США достались восьмое и девятое места. Прирост немецких путешественников составил 6%, до 39,6 тыс., а американских – в полтора раза, до 34,1 тыс.

Замыкает десятку Израиль с показателем более 26,6 тыс. граждан, приехавших в Украину за первые полгода.

Пограничники отмечают рост визитов не только иностранцев в Украину, но и поездок украинцев за границу.

Топ-10 самых популярных стран для выезда наших граждан следующий (январь-июнь):

  • Польша – 1,98 млн человек;
  • Турция – 774,5 млн (число поездок выросло в 6,2 раза);
  • Египет – 705,1 тыс. (количество визитов удвоилось);
  • Венгрия – 671,4 тыс.;
  • Россия – почти 372 тыс.;
  • Румыния – 293,9 тыс.;
  • Беларусь – 114,5 тыс.;
  • Словакия – 112,4 тыс.;
  • Молдова – 106,9 тыс.;
  • ОАЭ – 84,8 тыс.
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