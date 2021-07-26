В Украине презентовали бренд Cupra и кроссовер Formentor

Компания "Порше Украина", представляющий у нас в стране продукцию концерна Volkswagen, провела презентацию премиального испанского бренда Cupra. В рамках мероприятия состоялось открытие фирменного шоу-рума и кроссоверов Cupra Formentor и Ateca, сообщает Обозреватель.

Команда АвтоОбоз побывала на премьере. Нынешнее лето богато на презентации. Недавно в Украину вернулся британский MG, а теперь совершенно новую для украинских покупателей продукцию предлагает испанский бренд Cupra.

Сначала автолюбителям будут доступны два кроссовера – Cupra Formentor и Ateca. Источник: obozrevatel.com

Сначала автолюбителям будут доступны два кроссовера – Cupra Formentor и Ateca. Но если Ateca уже продавалась в Украине под "материнской" маркой SEAT, то Formentor – совершенно уникальная модель не только для марки, но и для всего концерна VW. Автомобиль был создан "с чистого листа". Модель получила яркий и выразительности дизайн, а эксклюзивные цвета подчеркивают спортивный характер кроссовера.

Модель Formentor получила яркий и выразительности дизайн, а эксклюзивные цвета подчеркивают спортивный характер кроссовера. Источник: obozrevatel.com

В Украине Formentor будет доступен с двумя силовыми агрегатами на выбор – экономным турбодизелем 2,0 TDI мощностью 150 л. С. и бензиновым 2.0 TSI на 310 л.с. Они работают с 7-ступенчатой коробкой передач DSG и системой полного привода 4Drive.

В Украине Formentor будет доступен с двумя силовыми агрегатами на выбор. Источник: obozrevatel.com

Модель представлена в двух комплектациях: Formentor и Formentor VZ (от исп. Veloz – быстрый или стремительный). Автомобиль имеет широкий ассортимент электронных помощников водителя. А грустить в дороге не даст современная мультимедийная система с цифровым сенсорным дисплеем.

К концу года кроме Formentor и Ateca на украинском рынке появится еще одна модель от бреду Cupra – спортивной хечбек Leon. Источник: obozrevatel.com

Цена Formentor стартует с отметки 1020474 грн. за модель с дизельным мотором, а версия Formentor VZ с бензиновым TSI стоит от 1179338 грн. К концу года кроме Formentor и Ateca на украинском рынке появится еще одна модель от бреду Cupra – спортивной хечбек Leon.