Назван самый модный цвет осени 2021: с чем носить

Особенно актуальным цветом в сезоне осень 2021 станет лавандовый. Дизайнеры известных модных домов создают коллекции одежд именно с этим цветом, который помогает каждой почувствовать себя утонченной леди из сказок, сообщает Обозреватель.

Такой нежный цвет идеально впишется в гардеробы модниц в виде теплых свитеров и кардиганов дождливой осенью и холодной зимой. С чем сочетать лавандовый цвет, сообщила стилист Зоя Панина в Instagram.

Так, нежный лавандовый идеально сочетается с ярким оранжевым, черным, белым и желтым. Также этот цвет можно носить и с разными оттенками зеленого, с цветом фуксии и светло-синим.

Лавандовый в сочетании с другими цветами. Источник: instagram.com/p/CRv12JLndAI/

Лавандовый в сочетании с другими цветами. Источник: instagram.com/p/CRv12JLndAI/

Лавандовый в сочетании с другими цветами. Источник: instagram.com/p/CRv12JLndAI/

Лавандовый в сочетании с другими цветами. Источник: instagram.com/p/CRv12JLndAI/

Лавандовый в сочетании с другими цветами. Источник: instagram.com/p/CRv12JLndAI/

Лавандовый в сочетании с другими цветами. Источник: instagram.com/p/CRv12JLndAI/

Лавандовый в сочетании с другими цветами. Источник: instagram.com/p/CRv12JLndAI/

Лавандовый в сочетании с другими цветами. Источник: instagram.com/p/CRv12JLndAI/

Кроме цвета лаванды, в сезоне осень-зима 2021 будет популярный темно-синий, коричневый, ультрафиолет, серый и золотой.