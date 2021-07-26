Лукашенко может использовать войска РФ для шантажа Запада - Тихановская

Режим Лукашенко может использовать присутствие российских войск на территории Беларуси для шантажа западных соседей и Украины, считает лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская, сообщает Укринформ.

Об этом она заявила во время встречи с белорусской общиной, состоявшейся в воскресенье на набережной Манхэттена, где собралось около полутысячи белорусов со всей Америки.

"Режим может использовать наличие российских войск для шантажа западных соседей и Украины. Об этом сейчас много говорят. Угрозы могут быть самые разнообразные" , - сказала она.

В то же время, по ее мнению, для демократических преобразований в Беларуси присутствие российских войск угрозы не представляет.

"Такие учения проводятся часто, и явной угрозы для Беларуси я не вижу, хотя я не специалист в этих вопросах" , - добавила она.

Отвечая на вопрос, чувствует ли белорусская оппозиция поддержку со стороны Украины, она сказала:

"Украинцы с нами, украинцы поддерживают нас. И тот факт, что они принимают столько переселенцев, ослабили законодательство, чтобы дать людям возможность устраиваться на работу и открывать свои бизнесы, - это уже большая поддержка".

В то же время, по ее мнению, Украина достаточно осторожно выражает свою политическую позицию, поскольку Лукашенко прибегает к свойственной для него тактики - шантажа.