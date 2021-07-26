Кружится голова и шатает: что вызывает эти симптомы

Головокружение – не заболевание, а симптом, который возникает при ряде самых разных заболеваний, вызывая у больного дезориентацию в пространстве, ложное ощущение подвижности предметов и неподвижных объектов относительно него или самого человека относительно окружающих его объектов. Чрезвычайно распространен, особенно среди пожилых пациентов и лиц женского пола: по частоте медицинских жалоб стоит на втором месте после головной боли, сообщает Здоровьесберегающий канал.

Диагностика головокружения затруднена, так как ощущение нестабильности в пространстве носит крайне субъективный характер и может существенно различаться у разных пациентов как по степени проявления, так и по возникающим при этом сенсорным феноменам.

Если вы часто испытываете головокружение или потерю равновесия, то следует обратить пристальное внимание на этот симптом и соотнести его с другими, сопутствующими симптомами, которые могут возникать. Из данного видео вы сможете подробнее узнаете, что вызывает эти симптомы.