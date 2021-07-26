В США произошло масштабное ДТП из-за пыльной бури: есть жертвы

В американском штате Юта пыльная буря привела к серии ДТП, жертвами которых стали семь человек. Массовая авария произошла днем 25 июля в округе Миллард, к западу от небольшого города Кенош, сообщает Корреспондент.

Отмечается, что пыль, поднятая сильным ветром, ухудшила видимость на дороге, из-за чего столкнулись два десятка автомобилей.

Несколько человек получили травмы, некоторых доставили в больницы в критическом состоянии. На место прибыли машины скорой помощи, пострадавших перевозили и по воздуху.

На магистрали приостановили движение в южном направлении. Дорожный патруль Юты позвал на помощь служащих из других городов.