Заместитель генпрокурора Мамедов уходит в отставку

Заместитель генерального прокурора Гюндуз Мамедов подал в отставку. Он увольняется как с должности, так и из органов прокуратуры, сообщает Левый берег.

"Руководство Офиса Генерального прокурора сознательно создало сложные условия работы и всячески блокирует выполнение Мамедовым своих должностных обязанностей, систематически осуществляя давление на него, что полностью нивелирует основополагающие принципы независимости прокурора...

Оставаться в должности без возможностей выполнения своих полномочий неприемлемо для нашего клиента. Именно поэтому Гюндуз Мамедов после 25 лет работы в органах прокуратуры принял решение об отставке", - говорится в сообщении адвокатов Мамедова.

Напомним, что Мамедов стал заместителем генерального прокурора в октябре 2019.

Перед тем он с 2016 года был прокурором Автономной Республики Крым.

В конце июня в Мамедова забрали руководство Департаментом надзора по уголовным производствах в отношении преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта, в начале июля - Тренинговый центр прокуроров и Департаментом ювенальной юстиции. Таким образом, он остался заместителем без полномочий.