"Слуга народа" раскритиковал договоренности о "Северном потоке-2"

Договоренности США и Германии по поводу российского газопровода "Северный поток-2" не заключены в конкретные соглашения, что означает отсутствие четких гарантий для Украины. Об этом заявил председатель комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Александр Мережко, сообщает Деловая столица.

По его словам, есть определенные вопросы, связанные с фразой "Германия обязуется использовать все доступные средства влияния, чтобы сделать возможным продление соглашения с Россией о транзите газа через Украину до десяти лет" .

"То есть, во-первых, почему "до" десяти лет, а не, скажем, "не менее" десяти лет. Во-вторых, и это как раз главное, эта фраза сформулирована настолько осторожно и общо, что речь не идет о достижении конкретного результата (то есть о заключении соответствующего соглашения), а говорится лишь о том, что Германия будет пытаться сделать возможным заключение такого соглашения" , — цитирует слова Мережко пресс-служба партии "Слуга народа".

По его мнению, такие формулировки означают, что если результат не будет достигнут, то это не будет иметь никаких последствий. Таким образом, для Украины при такой ситуации нет твердых гарантий.