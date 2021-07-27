Рисовая лапша с курицей и овощами: пошаговый рецепт

Рецепт стеклянной лапши с замороженной овощной смесью и куриной грудкой: удивите семью популярным блюдом азиатской кухни, сообщает Сегодня.

Лапша по-китайски с курицей готовится очень просто. Вам нужно будет быстро обжарить филе и замороженные овощи, после чего смешать их с предварительно замоченной стеклянной лапшой. В идеале, понадобится вок или широкая сковорода с толстым дном.

Стеклянная лапша с овощами и курицей

Ингредиенты:

3 куриных филе

Набор замороженных овощей "Азиатская смесь"

300 г стеклянной лапши (фунчозы)

Зеленый лук

Кинза.

Для соуса:

3 ст.л. кунжутного масла

5-6 ст.л. соевого соуса

1-2 ст.л. тертого свежего имбиря

3 зубчика чеснока

Перец чили, очищенный от семян.

Рецепт приготовления: