Китай накрыла мощная песчаная буря: транспорт остановили

Китайскую провинцию Ганьсу накрыла мощная песчаная буря. Сильная песчаная буря с облаками пыли, высотой не менее 100 метров, вызвала хаос в древнем городе Дуньхуан на Шелковом пути на северо-западе Китая, сообщает РБК-Украина.

Песчаный шторм заставил местную полицию приказывать водителям съезжать со скоростных автомагистралей в зоны обслуживания, чтобы переждать шторм.

Город Дуньхуан является объектом всемирного наследия ЮНЕСКО, в нем расположены гроты Могао. Город расположен в пустыне Гоби и известен суровым климатом.

Автор: Анастасия Рокитна