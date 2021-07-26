В Харькове уволили продавщицу киоска из-за русского языка

В Харькове уволили продавщицу киоска, которая попала в языковой скандал из-за отказа обслуживать клиентку на украинском языке, сообщает Страна.ua.

Об этом сообщила Оксана Хвыля, харьковчанка и фигурантка этого скандала.

Женщина, которая ранее опубликовала в соцсетях диалог с продавщицей, рассказала, что связалась с владельцем киоска, и он "нормальный, украиноязычный, родом из Львова".

По словам Хвыли, когда она попросила у продавщицы контактный номер начальника, та дала ей телефон подруги (которая вслед за продавщицей обматерила покупательницу). Однако владелец киоска узнал о скандале из социальных сетей. В итоге он связался с недовольной клиенткой, извинился, а продавщицу уволил. По его словам, женщина временно заменяла постоянную работницу.