Семенченко заявил, что глава СБУ участвует в давлении на райсуд

​Экс-нардеп Семен Семенченко заявил, что глава СБУ Иван Баканов лично участвует в давлении на Соломенский райсуд.

Об этом сообщает Андрей Павловский.

Отметим, сегодня, 26 июля, суд продолжит рассматривать изменение меры пресечения экc-комбату.

Семенченко уверен, что у СБУ есть заказ посадить его в тюрьму. Кроме того, по словам фигуранта дела, служба безопасности подала жалобу, что свидетели его боятся и он может на них влиять.

Сейчас, Семенченко уже собрал вещи и готов ехать под арест.