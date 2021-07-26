Семенченко заявил, что глава СБУ участвует в давлении на райсуд
Экс-нардеп Семен Семенченко заявил, что глава СБУ Иван Баканов лично участвует в давлении на Соломенский райсуд.
Об этом сообщает Андрей Павловский.
Отметим, сегодня, 26 июля, суд продолжит рассматривать изменение меры пресечения экc-комбату.
Семенченко уверен, что у СБУ есть заказ посадить его в тюрьму. Кроме того, по словам фигуранта дела, служба безопасности подала жалобу, что свидетели его боятся и он может на них влиять.
Сейчас, Семенченко уже собрал вещи и готов ехать под арест.