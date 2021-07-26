Команда NAVI пожертвовала в Детский фонд ООН

С 22 по 25 июля прошел благотворительный киберспортивный турнир по игре PUBG Mobile под названием World Invitational 2021 East. Украинская команда NAVI по итогам чемпионата заняла 2-е место, уступив коллективу Valdus Esports, сообщает УНИАН.

За 2 место в турнире NAVI получили $202,5 тысячи. Эти средства были пожертвованы в Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ), сообщила команда на своем сайте.

Всего в турнире приняло участие 16 команд из Азии и Европы. В общей сумме на PMWI East 2021 украинские киберспортсмены одержали три победы.

Напомним, что состав NAVI по PUBG Mobile был сформирован в октябре 2020 года. В тот же месяц новоиспеченный коллектив выиграл свой первый турнир EMEA League, заработав $24 тысячи.